"Багатократно більші руйнування": після атаки дронів на Казань Путін знову погрожує Україні

У суботу, 21 грудня, Казань зазнала атаки дронів. Президент Росії Владімір Путін на тлі цього знову почав погрожувати Україні "відповіддю".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зауважимо, що внаслідок роботи ворожої РЕБ кілька БпЛА влучили у казанську багатоповерхівку – що росіяни намагалися видати за цілеспрямовану атаку.

Дивіться також Казань зазнала атаки дронами: росіяни плачуть, евакуюються та знімають роботу ППО

Що Путін казав про "відповідь" на атаку по Казані

Владімір Путін висловив впевненість, що місцева влада Казані відновить все, що було пошкоджено через атаку.

Хто та як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіштовхнеться з багатократно більшими руйнуваннями за це у себе,

– вказав диктатор.

Путін натякнув, що Україна пошкодує про те, що "намагається зробити в їх країні". Окрім цього, Путін пригрозив ефемерним рухом "ще більшими темпами".

Зауважимо, у Центрі протидії дезінформації припускають, що у Казані безпілотник міг атакувати Казанський пороховий завод, який є важливим об'єктом російського військово-промислового комплексу. А відео, де дрони влучають у багатоповерхівку – це наслідок роботи РЕБ.