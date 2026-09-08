Вогонь знищив 7 вантажівок: росіяни вдарили дронами по Київщині

Увечері 7 вересня російські війська завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області. Внаслідок влучань спалахнули пожежі.

Зокрема, на промислових підприємствах та логістичному комплексі, пише ДСНС. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

Чергова повітряна атака на Київщину: що відомо про наслідки?

Ввечері на 7 вересня ворог вдарив безпілотниками по Київській області. Особливо дісталося Бориспільському та Фастівському районам.

Як повідомили у ДСНС України, повітряна атака російської армії спричинила руйнування на об'єктах цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань спалахнули пожежі.

На одному з промислових об'єктів Бориспільщини вогонь повністю знищив 7 вантажних автомобілів. Крім того, росіяни двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів району.

Рятувальні підрозділи оперативно прибули на місця. Наразі всі ці пожежі ліквідовані.

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Додамо, що на ніч 8 вересня монітори прогнозували високу ймовірність ракетної атаки – вже відомо про кілька бортів стратегічної авіації Росії у небі. Також триває атака БпЛА та є загроза балістики.