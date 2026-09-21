Росія продовжує безперервну атаку на Київщину: пошкоджено 34 об'єкти в п'яти районах області

Російські війська протягом доби безперервно атакують Київську область ударними безпілотниками, завдаючи руйнувань цивільній інфраструктурі. У п'яти районах регіону зафіксували пошкодження 34 об'єктів, серед яких житлові будинки, промислові підприємства та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки російського терору?

Повітряна тривога в області тривала майже весь попередній день, усю ніч і продовжується дотепер. Ударів зазнали цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Найбільшу кількість пошкоджень зафіксували у Фастівському районі, де руйнувань зазнали 12 об'єктів. У Бучанському районі пошкоджено 11 об'єктів, а у Вишгородському – 5.

У Бориспільському та Обухівському районах фахівці зафіксували по 3 пошкоджені об'єкти. Серед ураженого майна – приватні будинки, гуртожиток, адміністративні будівлі, а також складські та виробничі приміщення.

Крім того, під удар потрапили СТО, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури та цивільний транспорт.

Екстрені та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань, фіксуючи руйнування та ліквідовуючи наслідки ворожих ударів.

Влада наголошує, що ворог свідомо намагається завдати шкоди цивільній інфраструктурі та залякати місцеве населення. Жителів Київщини закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня Росія атакувала Україну 172 ударними безпілотниками та баражуючими боєприпасами "Бандероль" і "Дань-Т". Станом на 08:00 українська ППО змогла знешкодити 147 дронів і один "Бандероль"/"Дань-Т", однак зафіксували влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох.

Відомо, що уночі 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, пошкодивши житлові будинки, торговельний центр та корпус вищого навчального закладу. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, поранень зазнали п'ятеро людей, ще п'ятьох врятували, а 14 евакуювали. Щонайменше у двох дев'ятиповерхівках вибито вікна та пошкоджено балкони й фасади.