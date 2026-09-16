Ворог укотре атакував Київщину: пошкоджені приватні будинки

Росія у середу, 16 вересня, вчергове атакувала українську критичну інфраструктуру безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксували у Броварському та Фастівському районах.

На щастя, постраждалих чи загиблих немає. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про удар?

Росія ввечері 16 вересня знову тероризувала цивільне населення. Країна-агресорка запустила дрони по житлових будинках та транспорту.

У Броварському районі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території приватного будинку. Пожежники ліквідували загоряння.

Окрім того, пошкоджень зазнала господарська будівля. Також росіяни пошкодили сільськогосподарську техніку, вантажні напівпричепи та автомобіль.

У Фастівському районі внаслідок ударів безпілотників руйнувань зазнали об'єкти місцевих підприємств та приватні житлові будинки. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях уражень і фіксують наслідки чергової атаки.

Російські обстріли українських міст 16 вересня

Країна-агресорка протягом дня, 16 вересня, тероризувала українські міста реактивними дронами. Ввечері того дня росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджений навчальний заклад у Голосіївському районі.

Вранці того ж дня внаслідок російської атаки БпЛА у столиці був повністю знищений склад Фундації Олени Зеленської. Там зберігали гуманітарну допомогу, яку фонд закуповував та отримував від партнерів.

Також Росія обстріляла Одесу. Через російський удар загинула людина. Окрім того, горіли гаражі, були пошкоджені автівки й приватні будинки.