Російські БпЛА атакували Київську область: пошкоджено будинки, є поранені

Російські війська в ніч на 23 березня атакували Київську область. Під основним ударом опинився Бучанський район, де є постраждалі.

Постраждалим надається необхідна допомога, попередньо госпіталізації вони не потребують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Які наслідки російських атак дронами у Київській області

В ніч на 23 березня росіяни атакували ударними дронами Київську область, зокрема саму столицю.

У області найбільше цієї ночі постраждав Бучанський район. Там травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження.

Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Їм надається необхідна медична допомога.

У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

В Броварському районі почалася пожежа на підприємстві. Її вже загасили.

На місцях працюють екстрені служби, детальніші наслідки атаки з'ясовують.

Наслідки ворожих атак на Київщину 23 березня: фото ДСНС, Київська ОВА