Російські БпЛА атакували Київську область: пошкоджено будинки, є поранені
- Російські війська атакували Київську область в ніч на 23 березня, зокрема Бучанський район, де постраждали жінка 1997 року народження та чоловік 1976 року народження.
- У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль, у Фастівському районі пошкоджено ще один будинок, а в Броварському районі сталася пожежа на підприємстві, яку загасили.
- Постраждалі зазнали незначних травм уламками та стрес, їм надається необхідна медична допомога, але госпіталізація не потребується.
- На місцях працюють екстрені служби для з'ясування детальних наслідків атаки.
Російські війська в ніч на 23 березня атакували Київську область. Під основним ударом опинився Бучанський район, де є постраждалі.
Постраждалим надається необхідна допомога, попередньо госпіталізації вони не потребують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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Які наслідки російських атак дронами у Київській області
В ніч на 23 березня росіяни атакували ударними дронами Київську область, зокрема саму столицю.
У області найбільше цієї ночі постраждав Бучанський район. Там травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження.
Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Їм надається необхідна медична допомога.
У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.
Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
В Броварському районі почалася пожежа на підприємстві. Її вже загасили.
На місцях працюють екстрені служби, детальніші наслідки атаки з'ясовують.
Наслідки ворожих атак на Київщину 23 березня: фото ДСНС, Київська ОВА