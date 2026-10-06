Понад 100 БпЛА атакували Москву й область: запалала найбільша нафтобаза регіону "Володарська"

Масштабна повітряна атака на Москву та Московську область вночі 6 жовтня спричинила пожежу на ключовому інфраструктурному об'єкті. Попередньо, мовиться про ЛВДС "Володарська".

Тим часом місцева влада звітує про значну кількість нібито збитих БпЛА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака БпЛА на Москву сталася 6 жовтня: що відомо про наслідки?

Як повідомляє телеграм-канал осінтерів Supernova_plus, у Московській області вночі 6 жовтня після масованої повітряної атаки спалахнула ЛВДС (лінійна виробничо-диспетчерська станція) "Володарська". Цей стратегічний об'єкт є найбільшою нафтобазою та головним трубопровідним транспортним вузлом, який забезпечує паливом Москву та прилеглі населені пункти.

Ця ЛВДС розташована у Раменському міському окрузі Московської області біля села Костянтинівка та поселення Володарського. Пожежу на території станції добре показують відео та фото очевидців, вона досі не локалізована, і площа горіння продовжує стрімко розширюватися – через наявність великої кількості легкозаймистих речовин. А зберігають там колосальні об'єми паливно-мастильних матеріалів.

Наслідки обстрілу ЛВДС "Володарська": дивіться відео очевидців

А такі звуки вибухів чули всю ніч жителі Московської області: дивіться відео очевидців (увага, 18+, чутно лайку)

Офіційне російське інформаційне агентство Interfax зазначає, що кількість збитих безпілотних літальних апаратів, які безпосередньо прямували на Москву, зросла до 93 одиниць і не збирається зупинятися. Для відбиття цього нальоту росіянам довелося навіть масовано застосовувати зенітні ракетні комплекси С-400, системи "Панцир" та потужні засоби радіоелектронної боротьби.

Зауважимо, що ударні дрони для атак на військові об'єкти ворога оснащені потужною вибухівкою з метою повного паралічу енергетичного та паливного забезпечення російської столиці та окупаційної армії. А найближчими днями Москва та область таки зіткнуться з гострим дефіцитом пального, особливо якщо поширення вогню на "Володарській" зупинити не вдасться.

Тим більше це далеко не перший удар по російській інфраструктурі за останній час – безпілотники систематично цілять по нафтобазах та транспортних вузлах. До прикладу, лише наприкінці вересня Московський НПЗ повністю зупиняв переробку нафти після атаки дронів.