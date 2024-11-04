Дрони летять на Одеську область: деякі із них уже намагалися атакувати Ізмаїл

Р️осіяни увечері 3 листопада запустили ударні безпілотники по Україні. Декілька БпЛА направлялися на Одеську область.

Зокрема, під загрозою Ізмаїл та Ізмаїльський район. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Куди прямують БпЛА на Одещині

Про рух БпЛА на Ізмаїл та район стало відомо о 23:26.

Ізмаїльський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!

– написав Олег Кіпер.

За даними моніторингових каналів, рухалися вони повз Дунай.

️"Група з 10х БпЛА повз Дунай у напрямку Ізмаїла, Одещина. Перші пари вже атакують місто", – повідомлялося о 23:31.

За оновленими даними, о 23:51 5х БпЛА з Ізмаїльського району рухалися у напрямку Болградського.