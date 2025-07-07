У прокуратурі розповіли про характер травм дітей, які постраждали в Харкові
- Діти в Харкові постраждали від уламків та вибухів через удари БпЛА, зокрема два брати віком 7 і 11 років отримали поранення від уламків скла.
- Трирічна дівчинка у Слобідському районі має вибухове поранення та акубаротравму, а дві дівчинки 14 і 9 років у Холодногірському районі мають гостру реакцію на стрес.
- Внаслідок обстрілів окупантів постраждало 36 осіб, зокрема в житлових районах виникли пожежі та пошкодження.
Відомо, що внаслідок ударів БпЛА по Харкову постраждали зоакрема діти. У Харківській обласній прокуратурі розповіли про характер їх травм.
Деякі діти отримали поранення від уламків та вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
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Що відомо про постраждалих дітей унаслідок обстрілів у Харкові
У Шевченківському районі Харкова постраждали двоє братів, віком 7 та 11 років. Вони отримали травми від уламків скла.
Постраждала також трирічна дівчинка. У неї гостра реакція на стрес. Медики допомогли дітям на місці, госпіталізація не потребується.
У Слобідському районі травмовано 1 дитину – дівчинку 3 років. У потерпілої діагностовано вибухове поранення та акубаротравму.
Гостру реакцію на стрес також мають дві дівчинки 14 та 9 років у Холодногірському районі.
Наразі у Харкові відомо про 36 постраждалих.
Нагадаємо, уночі 7 липня окупанти обстріляли Харків дронами. Ворог навмисно цілився по житлових районах. В результаті атаки виникли пожежі та пошкодження в житлових районах, зокрема в багатоповерхівці та дитячому садочку.