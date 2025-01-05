Цікава тактика: чим важливі удари по Усть-Лузі та "Авангарду"

Безпілотники 4 січня атакували одразу кілька об'єктів на території Росії. Зокрема, йдеться про морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області та завод "Авангард" у Смоленській області.

У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив особливості чергової атаки та яке значення для агресора мають об'єкти, які вдалося атакувати.

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Яка особливість дронової атаки по Росії 4 січня

Найімовірніше, була одна масштабна комбінована атака безпілотників, яка здійснювалася одразу з кількома завданнями. Частина дронів зі спільного напрямку пішла на північ у Ленінградську область, інша – по "Авангарду" у Смоленську область.

Це правильна підготовка – направляти в один бік велику кількість безпілотників оптимально, адже у росіян недостатня фронтальна щільність протиповітряної оборони, щоб перекрити якийсь з напрямків. Тому краще летіти роєм, а далі залежно від того, скільки залишиться безпілотників, розводити їх по цілях,

– пояснив Світан.

Під ударом безпілотників у ніч проти 4 січня була Смоленська область Росії. У мережі повідомляють, що цілями атаки міг бути завод "Авангард", на якому виготовляють корпуси двигунів для ракет та транспортно-пускові контейнери.

Є підтвердження влучання. Питання лише щодо ступеня завдання ураження,

– зазначив військовий експерт.

Водночас 4 січня дрони атакували найбільший морський торгівельний порт Росії Усть-Луга. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що цей порт став інструментом економічного й військового виживання Росії в умовах ізоляції.

Порт Усть-Луг став одним з механізмів завантаження так званого тіньового флоту Росії. Нафта, яка заходить на цей порт заливається у танкери та відправляється до споживачів,

– мовив Світан.

Проте на думку військового експерта, серйознішого удару по Росії завдасть знищення нафтопроводу "Дружба". Зазначимо, що 5 січня безпілотники, ймовірно, атакували нафтопровід "Дружба" в селищі Десна Вигоничського району Брянської області.