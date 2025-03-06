Ворог вночі атакував "Шахедами" Суми: в поліції показали наслідки обстрілу

Під прицілом ворога цієї ночі вкотре опинилися Суми. Так, окупанти завдали ударів дронами по обласному центру, один з яких влучив у складські приміщення на околиці міста.

Відомо, що внаслідок атаки БпЛА загинула одна людина. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис пресслужби Сумської області.

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Наслідки атаки

Вночі 6 березня ворожі війська завдали ударів безпілотниками по обласному центру, один з яких влучив у складські приміщення на околиці Сум.

Внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік. В поліції вказали, що за попередньою інформацією, він працював охоронцем.

На місці ворожої атаки працювали всі екстрені служби. Правоохоронці зафіксували наслідки влучання та зібрали докази.

Наслідки нічної атаки дронів / Фото поліції Сумської області

Додамо, що в четвер, 6 березня, у небі над Сумщиною зенітники збили 12 ворожих "Шахедів", про що повідомили в Сумській ОВА.

Там додали, що з початку року підрозділами ППО області ліквідовано 604 російських безпілотників.