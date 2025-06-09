Атака БпЛА по Україні: у Києві пролунали вибухи

Уночі 9 червня росіяни застосували дрони по різних областях України. Зокрема вони цілилися й на Київ. У столиці працювала ППО та лунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та Суспільне.

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Росія запустила "Шахеди" на Київ

Як повідомив о 00:34 глава Київської ОВА Тимур Ткаченко, кілька ворожих цілей фіксуються на околицях Києва. По дронах працює протиповітряна оборона, жителі чули звуки вибухів.

Місцева влада закликає киян перебувати в укриттях, адже небезпека через дрони залишається. У різних регіонах нині пролітають ворожі цілі. Ударні дрони, за інформацією моніторингових каналів, є також в області, зокрема в районі Броварів.

До слова, оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.

Нагадаємо, атака "Шахедами" по Україні почалася ще о 19:43 8 червня. За цей час дрони атакували Запоріжжя, Суми, Самар на Дніпропетровщині, Рівне та Дубно. Про наслідки обстрілу повідомив лише очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, на місці атаки почалася пожежа, постраждав 23-річний чоловік.

Також монітори повідомили, що росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Тому існує й небезпека застосування ракет по території України.