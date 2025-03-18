Ворожі БпЛА летіли на Полтавщину: наслідки нічної атаки
- У ніч проти 18 березня російська армія запустила дрони-камікадзе по Україні, зокрема по Полтавській та Черкаській областях, де працювала протиповітряна оборона.
- Внаслідок атаки в Полтавській області пошкоджено кілька будинків.
У ніч проти 18 березня російська армія запустила по Україні дрони-камікадзе. у багатьох областях України, зокрема в Полтавській, працювала протиповітряна оборона.
Про це пише 24 Канал з посиланням на в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Що відомо про нічні вибухи на Полтавщині
Минулої ночі в області оборонці неба знищували ворожі цілі. Після оголошення повітряної тривоги через застосування ворогом БпЛА типу "Шахед" стало відомо про рух дронів у Полтавській області. Вибухи чули в Кременчуці та в Лубенському районі.
В обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків у Лубенському районі пошкоджено покрівлю та вікна у двох приватних та одному нежитловому будинках.
Також після ворожої атаки в області загорівся травʼяний насип. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У приватних будинках уламками пошкоджено дах і вікна / Фото Полтавської ОВА
Повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 5 годин. Більшість ворожих дронів, які заходили в регіон, були знищені силами ППО.
Уночі 18 березня російські війська атакували "Шахедами" і Черкаську область. Там оборонці неба змогли збити 22 безпілотники. У Черкасах внаслідок падіння БпЛА горіло складське приміщення з продуктами харчування. Також пошкоджень зазнала адмінбудівля іншого підприємства. Жертв чи постраждалих у місті та області також не було.