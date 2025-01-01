Закриті аеропорти, план "Килим" та вибухи: у перший день року Росія відбиває масовану атаку БпЛА

Увечері 1 січня "добрі" дрони полетіли атакувати Росію. Зокрема, загроза існує для аеропортів.

У багатьох містах оголосили план "Килим". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У низці російських областей лунають вибухи

Аеропорт Саранська закритий на зліт та посадку літаків. Кажуть, що місту загрожують БпЛА.

Однак, не лише єдиним Саранськом минулося. Росавіація також ввела план "Килим" у ще кількох містах Росії – Пензі, Калузі та Саратові.

Під атакою, схоже, й Орловська область. Кажуть, що там "певео" нібито збила БпЛА.

"Пошкоджень чи постраждалих немає, на місці події відповідні перевірки проводять оперативні служби", – традиційним формулюванням прозвітувала місцева влада.

Не спиться мешканцям і Ростовської області. Там щось "спалахує" і вибухає.

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Стверджують, що в області збивають БпЛА. Ймовірно, "певео" працює поблизу аеропортів у Міллерово та Тарасовському.

Вибухи також чули у Таганрозі. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, там уже є прильоти поблизу військового аеропорту біля селищ Новобєсєргєнєвка та Пєтрушино. Є щонайменше два влучання "на землі", а загалом місцеві чули мінімум 5 вибухів.

Що може бути під атакою БпЛА у Росії / Фото Петра Андрющенка