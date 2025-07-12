Будемо продовжувати операції на території Росії у відповідь на удари, – Зеленський

Росія щоденно атакує українські міста дронами і ракетами. Президент України пообіцяв, що Сили оборони продовжуватимуть операції на території ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Як Україна протидіятиме атакам Росії?

Зеленський зазначив, що росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору. Ворог концентровано б'є по тому чи іншому місту або регіону. Наповнення таких ударів тримають на рівні близько 300 "Шахедів"

Президент зазначив, що Україна робить все, аби отримати якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Зокрема, він анонсував нову домовленість щодо Patriot та ракет до них й розповів про інші кроки.

Укладаємось у власне виробництво, передусім дронів, зокрема дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно,

– додав український лідер.

Володимир Зеленський також повідомив про два значні рішення щодо міжнародних угод. Йдеться про угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, а також вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни. Президент зазначив, що Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і активно використовує всі типи мін.