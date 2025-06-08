8 червня, 20:00
На Україну летять нові групи "Шахедів": де зараз лунає тривога
Ввечері 8 червня ворог вкотре запустив по українських містах безпілотники. Повітряні сили попереджають про загрозу.
Куди летять ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.
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Що відомо про нову атаку "Шахедів"
Нова група ворожих БпЛА з півдня на північ Запорізької, схід Дніпропетровської областей. Ворожі БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину. Ворожий розвідувальний БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровської області в напрямку Запорізької області! Залучено засоби для збиття.
19:49, 08 червня
19:43, 08 червня
18:10, 08 червня
Нова група ворожих БпЛА з півдня на північ Запорізької, схід Дніпропетровської областей.
Ворожі БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
Ворожий розвідувальний БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровської області в напрямку Запорізької області! Залучено засоби для збиття.