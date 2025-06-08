На Україну летять нові групи "Шахедів": де зараз лунає тривога

Ввечері 8 червня ворог вкотре запустив по українських містах безпілотники. Повітряні сили попереджають про загрозу.

Куди летять ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.

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