Дим від пожежі охоплює місто: у Броварах після атаки спалахнуло підприємство

Вранці Росія вкотре атакувала дронами Київську область. У Броварах загорілося підприємство.

Близько 09:22 у Броварському районі знову оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів.

Які наслідки атаки на Бровари?

О 09:31 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який летів на Бровари з півночі.

О 09:46 з'явилася інформація про рух реактивного дрона на Бровари з півдня.

Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Чиновник попросив місцевих жителів закрити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто.

Також мер попередив, що на території громади можуть бути уламки збитих ворожих об'єктів. Він закликав мешканців триматися якнайдалі від місця падіння уламків та не торкатися їх. У разі виявлення уламків людям радять негайно повідомляти ДСНС і Нацполіцію.

Станом на 10:00 військові попереджали, що на Бровари прямує реактивний дрон з півдня.

Нагадаємо, що вранці у Броварах вже фіксували наслідки російської атаки. Тоді уламки БпЛА впали на території складських приміщень в межах громади. За словами мера, пожежу швидко локалізували.

До слова, уночі росіяни поцілили по складських приміщеннях на Софіївській Борщагівці.

Зауважимо, що у ніч проти 4 вересня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 121 ударним БпЛА.

За попередніми даними, станом на 09:30, сили ППО знешкодили 103 ворожі дрони.