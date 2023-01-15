У Повітряних силах спростували заяву Арестовича про "збиту" в Дніпрі ракету, яка обурила мережу

Російські військові 14 січня влучили ракетою Х-22 у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під час одного з ефірів Арестович заявив, що її буцімто "збила" ППО. У Повітряних силах спростували це.

В обід 14 січня російські військові здійснили першу у новому році масовану ракетну атаку. Одна з випущених ракет влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі.

Читайте також Та сама ракета, якою били по торговому центру в Кременчуку, – Ігнат про удар по Дніпру

У Повітряних силах спростували заяву Арестовича

Як зазначили у Повітряних силах, окупанти підняли 5 бомбардувальників Ту-22м3, з яких випустили 5 ракет Х-22. Відомо, що пуски здійснювалися з Курської області, а також акваторії Азовського моря.

Оскільки пізно ввечері Арестович своєю заявою вирішив буквально підіграти ворогові, Повітряним силам довелося ледь не здійснити реконструкцію ракетного удару.

Так, у відомстві зазначили, що одну з ракет ворог випустив з району Курської області близько 15:30 14 січня. Вона і влучила у багатоповерхівку, розташовану за адресою вулиця Набережна Перемоги, що у Дніпрі.

У Повітряних силах підкреслили, що радіолокаційні засоби визначили:

приблизне місце запуску;

висоту та швидкість польоту.

Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає,

– зазначають у Повітряних силах.

Тож командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук закликав звертати увагу лише на офіційні заяви. Їх можуть робити представники Повітряних сил, Міністерства оборони, Генштабу, видів і родів Збройних Сил України. Водночас він попрохав перевіряти будь-які "гучні" повідомлення, які розлітаються мережею, адже зараз інформація – також зброя.

У Центрі протидії дезінформації вирішили підсвітити, що ж за фейк мається на увазі. Мовиться про заяву, що ракета Х-22 влучила у багатоквартирний будинок буцімто тому, що ракету збили сили ППО. Так, це саме те, що сказав позаштатний радник ОП Олексій Арестович. Маємо надію, що після цієї зашкварної заяви ми зможемо назвати його колишнім радником.

Зашквар Арестовича і жалюгідне виправдання

Отже, в ефірі з Марком Фейгіним Арестович обговорював ракетний удар по Україні. Ясна річ, що зайшла мова і за атаку по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Фейгін, який мав би знати, що ракети типу Х-22 неможливо збити наявними в Україні засобами, вирішив спитати, чи були на це шанси. І тут, як то кажуть, Остапа (закреслюємо) Олексія понесло.

Її збили, вона впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала,

– зазначив він.

Ця фраза неабияк зіграла ворогові на руку. Адже він вкотре отримав можливість звинуватити саме українську сторону у тому, що гине мирне населення. Цікаво, що за якусь годину після влучання у житловий будинок, російські телеграм-канали рясніли радісними повідомленнями.

У них окупанти тішилися влучанню. А також, ледь не через повідомлення, звинувачували саме сили ППО. Мовляв, це українська ракета, запущена на Донецьк, змінила траєкторію та впала у Дніпрі.

На диво, Олексій Арестович дуже швидко знайшов виправдання своїм словам. Він не переконував, що його неправильно зрозуміли. Аж ніяк. Самозакоханий позаштатний радник ОП закликав людей "бути розумнішими". Мовляв, ніхто не повірить російським ЗМІ, які розганяють його ж заяву.

Арестович переконаний, що Україну у теракті у Дніпрі ніхто звинувачувати не буде. Мовляв, ніхто ж не звинувачував після падіння у Польському Пшеводуві ракети ППО, що стало причиною смерті двох польських громадян.

Усі чудово розуміють – не було б російського удару, не було б трагедії – незалежно від конкретного механізму її настання. Будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22. Жодна ракета ППО і близько не могла б заподіяти й половини таких руйнувань,

– намагався виправдатися Арестович.

Єдине, чого він не згадав у своїй заяві, – звідки він узагалі взяв інформацію про те, що ракета ППО збила російську Х-22. Адже за заявами Повітряних сил ЗСУ, в Україні відсутні засоби, якими можна було б запобігти влучанню саме цього виду ворожого озброєння.

Жодну ракету X-22 не збили

Як зазначають у Повітряних силах, наша держава не має чим збивати такі ракети. Причому від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили понад 210 ракет такого типу. Жодні – підкреслюємо – збити не вдалося.

Слід розуміти, що це старі та ненадійні ракети. Але оскільки у ворога вони є, то він ними продовжує користуватися. Маса бойової частини X-22 – близько 950 кілограмів. А її максимальна дальність польоту – до 600 кілометрів. Чим далі її запускають, тим більшою буде похибка. Відхилення від цілі у такому випадку може сягати сотні метрів.

Ракети типу X-22, як і балістичні, Україна зможе збивати комплексами типу Patriot PAC-3 чи SAMP-T. Але їх наша держава наразі не має на своєму оснащенні. Тож і захиститися від них не може.

Наостанок залишимо вам відео, на якому можна буде побачити момент влучання ракети у багатоповерхівку. Як зауважив активіст Сергій Стерненко, чути та видно один вибух. Тож заява Арестовича про збиття ракети – не більше, ніж вигадка.