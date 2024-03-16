Усе за графіком: масований обстріл Бєлгорода стартував, окупанти нібито збили 15 Vampire

Сьогодні, 16 березня, "Свобода Росії" анонсувала масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді. Жителі Бєлгорода вже повідомили, що атака почалася.

Вдень 16 березня бійці легіону "Свобода Росії" повідомили, що об 17:00 (за місцевим часом) розпочнеться масований удар по військових об'єктах росіян у Бєлгороді.

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У Бєлгороді гучно

В російських телеграм-каналах заявили, що масована атака на Бєлгород, про яку попереджав Легіон "Свобода Росії", почалася.

Там додали, що в місті оголосили повітряну тривогу. Губернатор Бєлгородської області також підтвердив, що в районі запустили сирену ракетної небезпеки.

В Бєлгороді лунає сирена ракетної небезпеки: дивіться відео

Згодом в місцевих пабліках росіяни почали бідкатися на гучні звуки вибухів та обстріли на околиці Бєлгорода. У ворожих телеграм-каналах поширюють відео, на яких чути звуки вибухів.

В Бєлгороді чути вибухи: дивіться відео

Гучні звуки вибухів в Бєлгороді: дивіться відео

Гучні звуки вибухів чують жителі Бєлгорода: дивіться відео

Ворожі телеграм-канали почали поширювати і світлини, на якихих видно дим, що підіймається до неба.



Дим під час атаки на Бєлгород / Фото російський телеграм-канал

Росіяни діляться кадрами атаки на Бєлгород: дивіться відео

Пропагандистські ЗМІ почали писати, що Бєлгород знову обстрілюють і повідомили, що на місці "прильоту" видно стовп диму. Російські телеграм-канали зазначили про роботу їхньої пе-ве-о.

"На одному з місць, куди, ймовірно, потрапив снаряд, почалася пожежа. Про постраждалих наразі не повідомлялося", – йдеться в повідомленні.

Незабаром ворожі телеграм-канали повідомили про "успішну" роботу їхньої протиповітряної оборони з посиланням на міноборони Росії. Так, там заявили про збиття 15 реактивних снарядів RM-70 "Вампір" над Бєлгородською областю.

"Близько 17:00 за місцевим часом черговими засобами ППО над Бєлгородською областю було знищено п'ятнадцять реактивних снарядів, – зробило повідомлення міноборони Росії.

"Свобода Росії" анонсувала масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді: що відомо