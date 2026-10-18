Бєлгород тоне у диму після атаки БпЛА: у місті горить електропідстанція

Вдень дрони атакували російський Бєлгород. У місті – масштабна пожежа, яку видно з кількох районів.

Як повідомляє телеграм-канал "Пепел", безпілотник влучив по електропідстанції у Бєлгороді.

Що відомо про пожежу у Бєлгороді?

Дим над електропідстанцією в районі вулиці Корочанської видно з різних частин Бєлгорода. У мережі публікують яскраві кадри наслідків атаки БпЛА на місто.

Над Бєлгородом здійнявся стовп густого диму / Фото з мережі

Як горить електропідстанція у Бєлгороді: дивіться відео

В оперштабі Бєлгородської області підтвердили атаку БпЛА на місто.

Попередньо постраждалих немає Внаслідок удару безпілотника сталося спалах на об'єкті інфраструктури. Усі оперативні служби працюють на місці,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці дрони масовано атакували Санкт-Петербург та область. У Великому порту Санкт-Петербурга після влучань безпілотників загорілися резервуари АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Це один із найбільших російських комплексів для перевалки нафтопродуктів на Балтійському морі. Він займає 37 гектарів і має понад 30 резервуарів загальним об'ємом 441 тисяча кубометрів.

Також під удар потрапив дата-центр ІЦВА, який забезпечує роботу сервісів платформи VK. Пошкодження об'єкта потужністю 63 МВт спричинило масштабні перебої в роботі онлайн-сервісів і хмарних систем.

Крім того, безпілотники уразили підстанцію "Восточная" напругою 330 кВ. Через це частина Санкт-Петербурга та прилеглих районів області залишилася без електроенергії.

Також повідомляється про пошкодження одного з міських мостів та пожежу на одному зі складів Ozon.