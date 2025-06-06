На Чернігівщині внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач

У ніч на 6 червня окупанти запустили по Черкаській області ракети й багато безпілотників.. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено ЛЕП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Атака на Черкащину 6 червня

Черкаська область була на тривозі. Агресор комбіновано атакував Україну.

У межах Черкащини оборонці неба знищили 3 російські ракети, а також 22 БпЛА.

Голова ОВА заявив, що травмованих немає. Наголосив, що це найголовніше.

Також Табурець повідомив, що внаслідок падіння уламків дрона на Звенигородщині сталося пошкодження лінії електропостачання. Втім, її оперативно відновили.

Також на Уманщині повибивало вікна у приватному будинку. Посадовець також зазначив, що обстеження території ще триває.

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