Ракетна атака на Черкаси: палали пожежі, є постраждалі
- Внаслідок ракетної атаки на Черкаси у кількох локаціях міста фіксували пожежі, попередньо – 6 постраждалих.
- Згодом стало відомо, що усі пожежі вже ліквідовані.
Російські окупанти вночі 24 липня атакували українські міста. Внаслідок ракетної атаки на Черкаси у кількох локаціях пожежі.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує 24 Канал.
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Які наслідки ракетної атаки по Черкасах?
Зранку очільник ОВА повідомив про наслідки ракетної атаки на обласний центр.
"Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють", – повідомив він.
За попередніми даними, 6 людей зазнали поранень.
Невдовзі Табурець надав оновлену інформацію і повідомив, що ситуація під контролем.За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані.
"Загроз для населення немає", – написав він.
Нагадаємо, що вночі в Черкасах та на околицях міста було чутно серію вибухів. Опісля серії вибухів міський голова Черкас Бондаренко закликав містян зачинити вікна:
"Черкащани!!! Просимо зачинити вікна, деталі згодом!", — написав посадовець у фейсбуці.
Зазначимо, росіяни атакували регіон ударними БпЛА, а згодом ракетами.