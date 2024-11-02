На Черкащині збивали ворожі БпЛА: пошкоджене майно підприємства
Російська армія 2 листопада атакувала регіони України "Шахедами". Зокрема, під прицілом ворога опинилася Черкаська область.
Попередньо, там внаслідок падіння дрона пошкоджено майно підприємства. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення начальника Черкаської ОВА.
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Наслідки атаки ворога
"Субота в області розпочалась із тривог. Остання тривала понад п'ять годин поспіль", – написав Ігор Табурець.
За його словами, по ворожих повітряних цілях працювали засоби протиповітряної оборони. Очільник ОВА зазначив, що 3 одиниці локаційно втрачено.
Він наголосив, що у всіх випадках минулось без потерпілих.
За попередніми даними, унаслідок падіння БпЛА на Золотоніщині пошкоджено майно одного з підприємств,
– повідомив глава Черкаської ОВА.