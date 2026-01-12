Укр Рус
12 січня, 08:27
На Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб'єкт: без світла залишилися кілька населених пунктів

Поліна Буянова
Основні тези
  • В результаті російського обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі, що призвело до знеструмлення кількох населених пунктів.
  • Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

В ніч на 12 січня російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Під ворожим ударом опинилися зокрема об'єкти енергетики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чернігівобленерго".

Які наслідки атаки?

Пресслужба "Чернігівобленерго" заявила, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі.

Це спричинило знеструмлення в низці населених пунктів регіону.

Зазначається, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Ворог атакував декілька областей: останні новини

  • Цієї ночі російські дрони атакували Київ. Внаслідок обстрілу в Солом'янському районі столиці виникла пожежа, наразі її вдалося локалізувати. Також за іншою адресою зафіксували падіння уламків безпілотників.
     

  • Ворог також бив по Одесі. Після нічної атаки на місто там було пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждали 2 людей, зруйновано 1 приватний будинок, ще 4 – пошкоджено.
     

  • У частині Пересипського району Одеси наразі тимчасово відсутнє електропостачання. Над відновленням подачі електроенергії працюють фахівці.