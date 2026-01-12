На Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб'єкт: без світла залишилися кілька населених пунктів

В ніч на 12 січня російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Під ворожим ударом опинилися зокрема об'єкти енергетики.

Які наслідки атаки?

Пресслужба "Чернігівобленерго" заявила, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі.

Це спричинило знеструмлення в низці населених пунктів регіону.

Зазначається, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

