Росія вивела носії "Калібрів" у Чорне та Середземне моря: скільки ракет може випустити

Російська армія 30 вересня вирішила знову вивести свої кораблі з ракетами в Чорне та Середземне моря. Йдеться про сумнозвісні "Калібри", якими Росія вже обстрілювала Україну.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ. Таким чином для українських областей знову утворилася загроза обстрілу ракетами морського базування.

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Росія вивела ракетоносії у моря

За даними ВМС, станом на ранок відомо, що окупанти вивели на бойове чергування носій ракет типу "Калібр" в акваторію Чорного моря. У Середземному морі також помітили російський ракетоносій.

Так, наразі у Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Водночас в Азовському морі наразі ворожі кораблі відсутні.

Крім того, в Середземному вдалося помітити 1 корабель Росії, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації,

– нагадали військові.

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