У ході ракетної атаки штаб флоту Росії пробило аж до підвалу, можливо, і нижче, – InformNapalm
Джерело:InformNapalm
Під час повітряної атаки на Севастополь було уражено штаб Чорноморського флоту Росії. Вже кілька годин там триває пожежа і, попередньо, ураження дуже серйозні.
Згідно з інформацією InformNapalm, в ході ракетної атаки штаб Чорноморського флоту пробило аж до підвалу, а можливо, і нижче. Які офіцери перебували в цей час у штабі наразі невідомо, згодом це з'ясується з некрологів або від інсайдерів.
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Куди росіяни можуть перемістити командування флотом
OSINT-аналітики InformNapalm зауважили, що спершу сили оборони України уразили запасний командний пункт Чорноморського флоту, а тепер і сам штаб, тож росіянам точно доведеться переносити керування флотом.
Найпростішим рішенням окупантів було б перенести керування ЧФ в Новоросійськ, однак відомо, що у 2020 році флот почав відновлювати деякі приміщення закинутого з 1990-х років "Об'єкту 221 "Нора".
Але поки незрозуміло, наскільки їм вдалося відновити об'єкт і чи зможуть перенести командування в ті приміщення, але така ймовірність існує,
– зауважили аналітики.
Тим часом пожежа після влучання ракети в штаб Чорноморського флоту не вщухає вже декілька годин.
Пожежа у штабі Чорноморського флоту Росії: дивіться відео
Щонайменше один окупант загинув
Незадовго після "прильоту" офіційні російські ЗМІ повідомили про одного загиблого окупанта. Однак цікаво, що згодом вони змінили версію – мовляв, не загинув, а "зник безвісти".Зверніть увагу. СтратКом ЗСУ офіційно підтвердив сьогоднішнє ураження штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.