У ході ракетної атаки штаб флоту Росії пробило аж до підвалу, можливо, і нижче, – InformNapalm

Під час повітряної атаки на Севастополь було уражено штаб Чорноморського флоту Росії. Вже кілька годин там триває пожежа і, попередньо, ураження дуже серйозні.

Згідно з інформацією InformNapalm, в ході ракетної атаки штаб Чорноморського флоту пробило аж до підвалу, а можливо, і нижче. Які офіцери перебували в цей час у штабі наразі невідомо, згодом це з'ясується з некрологів або від інсайдерів.

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Куди росіяни можуть перемістити командування флотом

OSINT-аналітики InformNapalm зауважили, що спершу сили оборони України уразили запасний командний пункт Чорноморського флоту, а тепер і сам штаб, тож росіянам точно доведеться переносити керування флотом.

Найпростішим рішенням окупантів було б перенести керування ЧФ в Новоросійськ, однак відомо, що у 2020 році флот почав відновлювати деякі приміщення закинутого з 1990-х років "Об'єкту 221 "Нора".

Але поки незрозуміло, наскільки їм вдалося відновити об'єкт і чи зможуть перенести командування в ті приміщення, але така ймовірність існує,

– зауважили аналітики.

Тим часом пожежа після влучання ракети в штаб Чорноморського флоту не вщухає вже декілька годин.

Пожежа у штабі Чорноморського флоту Росії: дивіться відео

Щонайменше один окупант загинув

Незадовго після "прильоту" офіційні російські ЗМІ повідомили про одного загиблого окупанта. Однак цікаво, що згодом вони змінили версію – мовляв, не загинув, а "зник безвісти".

СтратКом ЗСУ офіційно підтвердив сьогоднішнє ураження штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.