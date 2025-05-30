Тролейбус згорів, постраждала підстанція, – Терехов про наслідки удару Росії по депо Харкова

Вночі росіяни обстріляли тролейбусне депо в Харкові. У місті відбувалася ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Попри те, що окупанти знищени кілька тролейбусів, система громадського транспорту продовжила працювати.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

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Росіяни атакували тролейбусне депо в Харкові

По місту російська армія випустила щонайменше 8 "Шахедів". Вони влучили в депо, де стояли міські тролейбуси. За попередньою інформацією, пошкоджено 18 транспортних засобів, один – згорів вщент. Також уламки дронів частково зруйнували будівлі й трансформаторну підстанцію, яка живила депо.

Я дуже вдячний працівникам ДСНС і нашим комунальним службам, які миттєво зреагували і ми не зупинили ні на одну хвилину випуск тролейбусів. Весь громадський транспорт працює в штатному режимі. Люди не помітили тих руйнувань і збитків, які нанесли росіяни по Харкову,

– зазначив міський голова.

Цілодобово фахівці працюватимуть над ліквідацією наслідків обстрілу.

Терехов додав, що під час обстрілу постраждали також житлові будинки. У 33 будівлях вибито близько 500 вікон. Робота над їхнім віденовленням та заживленням будинків електрикою також продовжувалася зранку. За допомогою медиків звернулися три жителі Харкова.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов теж зазначив, що ситуація в місті після обстрілу складна, але контрольована.

Місто Харків і влада вживають всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати пасажирські перевезення. Однак втрати дійсно відчутні, один тролейбус було знищено, більше ніж 30 отримали ушкодження. У Харкові автопарк страждав і у 2022, і в 2023, і у 2024 році,

– сказав Синєгубов.

Загалом весною місто зазнало 200 обстрілів. А з початку повномасштабної війни під час атак пошкоджено 12 тисяч будівель, серед них 8 тисяч – це житлові будинки. Частина цих будівель не підлягають відновленню.

За словами Ігоря Терехова, до кінця року в Харкові планують відбудувати 200 будинків. Він також додав, що місто сьогодні живе завдяки людям, які повертаються додому та відновлюють бізнеси. У Харкові нині проживають 1 300 000 українців.