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24 Канал Новини України Дніпро атакували "Шахедами": у місті спалахнула пожежа
19 березня, 08:15
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Дніпро атакували "Шахедами": у місті спалахнула пожежа

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія атакувала Дніпро ударними безпілотниками, спричинивши пожежу в місті. Також було пошкодження інфраструктури в Павлоградському районі, що в області.
  • У Нікопольській громаді пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та автомобіль, але обійшлося без загиблих та постраждалих.

Російська армія в ніч на 19 березня атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок цього у місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

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Що відомо про наслідки ворожої атаки на Дніпро та область

Сергій Лисак розповів, що вночі російська армія знову спрямувала безпілотники на Дніпропетровську область. 8 БпЛА збили захисники неба.

Втім, ворожа атака не минулася без наслідків.

У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло й у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт,
– розповів начальник ОВА.

Від безпілотників потерпала й Нікопольська громада. Агресор цілив по райцентру та Марганецькій громаді.

"Понівечені приватний будинок, господарська споруда, авто", – розповів Лисак.

Наслідки ворожої атаки по Дніпропетровській області вночі 19 березня / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Водночас, за даними посадовця, цієї ночі у Дніпрі та області минулося без загиблих та постраждалих. 

До слова, цієї ж ночі ворог атакував дронами і Київську область. Там постраждала 1 людина та пошкоджено 9 приватних будинків.