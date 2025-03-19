Дніпро атакували "Шахедами": у місті спалахнула пожежа

Російська армія в ніч на 19 березня атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок цього у місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про наслідки ворожої атаки на Дніпро та область

Сергій Лисак розповів, що вночі російська армія знову спрямувала безпілотники на Дніпропетровську область. 8 БпЛА збили захисники неба.

Втім, ворожа атака не минулася без наслідків.

У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло й у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт,

– розповів начальник ОВА.

Від безпілотників потерпала й Нікопольська громада. Агресор цілив по райцентру та Марганецькій громаді.

"Понівечені приватний будинок, господарська споруда, авто", – розповів Лисак.

Наслідки ворожої атаки по Дніпропетровській області вночі 19 березня / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Водночас, за даними посадовця, цієї ночі у Дніпрі та області минулося без загиблих та постраждалих.

До слова, цієї ж ночі ворог атакував дронами і Київську область. Там постраждала 1 людина та пошкоджено 9 приватних будинків.