Дніпро атакували "Шахедами": у місті спалахнула пожежа
- Російська армія атакувала Дніпро ударними безпілотниками, спричинивши пожежу в місті. Також було пошкодження інфраструктури в Павлоградському районі, що в області.
- У Нікопольській громаді пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та автомобіль, але обійшлося без загиблих та постраждалих.
Російська армія в ніч на 19 березня атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок цього у місті спалахнула пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про наслідки ворожої атаки на Дніпро та область
Сергій Лисак розповів, що вночі російська армія знову спрямувала безпілотники на Дніпропетровську область. 8 БпЛА збили захисники неба.
Втім, ворожа атака не минулася без наслідків.
У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло й у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт,
– розповів начальник ОВА.
Від безпілотників потерпала й Нікопольська громада. Агресор цілив по райцентру та Марганецькій громаді.
"Понівечені приватний будинок, господарська споруда, авто", – розповів Лисак.
Наслідки ворожої атаки по Дніпропетровській області вночі 19 березня / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака
Водночас, за даними посадовця, цієї ночі у Дніпрі та області минулося без загиблих та постраждалих.
До слова, цієї ж ночі ворог атакував дронами і Київську область. Там постраждала 1 людина та пошкоджено 9 приватних будинків.