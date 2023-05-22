Зруйновані домівки та потрощені авто: жахливі наслідки атаки на Дніпропетровську область

У ніч на 22 травня російські терористи атакували Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. Від терору росіян постраждали і жителі Іларіонівської громади.

В ОВА показали жахливі руйнування після атаки. Відомо, що російські снаряди пошкодили 3 приватні будинки, 9 багатоквартирних будівель, а також дитсадок, магазини та адмінбудівлі.

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Попри все, люди тримаються

Уночі ворог намагався "демілітаризувати" квартири звичайних цивільних мешканців. В ОВА розповіли, що місцеві мешканці мирно спали у своїх домівках, коли Росія вирішила зруйнувати їхні життя. Наймолодшому жителю пошкодженого будинку було лише 10 днів.

Але вражає, як люди попри все тримаються. Розбирають завали, гуртуються, допомагають одне одному. Працюють гуманітарні місії. Вони надають людям речі першої необхідності. А ще будівельні матеріали. Країні-терористу невтямки, що українців не подолати й не скорити. А кожен злочин стимулює нас ще наполегливіше виборювати Перемогу!

– йдеться у повідомленні.

На світлинах видно потрощене житло та знищене майно людей. Багатоквартирні будинки, які залишилися без лоджій, вікон, дверей і дахів. Розбиті магазини, дитсадок й адмінбудівлі.

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / Фото Дніпропетровська ОВА

Що відомо про нічну атаку росіян