"Синочок, усе буде добре!": поліція показала перші хвилини після удару Росії по Дніпру

Росія вдень 24 червня вдарила балістикою по Дніпру. Внаслідок терористичної атаки загинули щонайменше 17 людей, ще понад 270 – постраждали. Поліція показала кадри перших хвилин після ворожого удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Перші хвилини після ракетного удару Росії по Дніпру 24 червня

Олексій Білошицький наголосив, що вдень 24 червня місто жило своїм буденним ритмом, однак чергова ракетна атака Росії перетворює цей день на кривавий.

Наші екіпажі були в самому епіцентрі подій – коли налякані пасажири поїзда, неподалік якого стався ракетний удар, потребували негайної допомоги,

– зазначив начальник Департаменту патрульної поліції.

Наголосив, що всі служби робили все можливе, аби допомогти людям. Білошицький констатував, що це був важкий день, адже є постраждалі, жертви, зруйнована міська інфраструктура.

Перші хвилини після терористичної атаки Росії: дивіться відео (обережно, чутливі кадри 18+)

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ракетного удару Росії. Вічна пам'ять!