Унаслідок удару по Дніпру загинули дружина та донька поліцейського

У ніч на 26 жовтня Росія завдала ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок російського терору загинула дружина та донька поліцейського.

Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені, серед них – четверо дітей.

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Загибель родини поліцейського

Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати,

– повідомили у МВС.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Зазначається, що у Дніпрі пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі, медзаклад.

Мер міста Борис Філатов констатував, що пошкодження будинку не були наслідком падіння уламків.

"Ніякі не "уламки". Жодних військових цілей поруч. Пряме. Влучання. В житловий будинок. На 8 квартир. Цивільних людей. Балістичною ракетою", – написав він.

Також додав, ще один такий же житловий будинок зруйнований внаслідок ворожого обстрілу. Він повідомив про загиблих, а також зазначив, що у дитини відірвало руку.