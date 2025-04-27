Радіус уламків чималий: в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки БпЛА по Дніпру та області
- Вночі 27 квітня російські війська атакували Дніпро та область дронами, пошкодивши в Дніпрі вікна у багатоповерхівках і магазини, постраждалих немає.
- У Павлограді загинув чоловік, поранено дівчину; у Вербківській громаді загинуло 500 голів худоби, в Синельниківському районі пошкоджено підприємства та житлові будинки.
Вночі 27 квітня російські війська атакували Дніпро та область ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, не обійшлося без руйнувань.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. У ніч на 27 квітня російські війська знову атакували Дніпро та область ударними безпілотниками й оборонцям неба вдалося збити 13 ворожих дронів, однак наслідків уникнути не вдалося.
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Нічна атака на Дніпро та область
Найбільше постраждав Дніпро. За словами мера Бориса Філатова, у місті вибило щонайменше 150 вікон у семи багатоповерхівках. На перших поверхах пошкоджено вітрини магазинів. Радіус розльоту уламків – чималий.
Постраждалих серед мешканців, за даними на зараз, немає. Комунальники вже прибирають скло, гілля та будівельне сміття, а пошкоджену контактну мережу тролейбуса оперативно відновили.
У Павлограді внаслідок атаки загинув чоловік, поранено 14-річну дівчину. Вона під наглядом лікарів. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, в одній із будівель сталася пожежа.
У Вербківській громаді Павлоградського району ворожий дрон влучив у сільгосппідприємство – загинули 500 голів свійської худоби.
У Межівській та Славгородській громадах Синельниківського району пошкоджено два підприємства, зруйновані житловий будинок і гараж.
Вранці ворог також обстріляв Нікополь із РСЗВ "Град". Пошкоджено 8 приватних будинків, 4 господарські споруди та газогін. На щастя, обійшлося без жертв.
Влада вкотре закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та бути обережними.