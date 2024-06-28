У Дніпрі обвалилася частина будинку, по якому вдарила Росія

Росія увечері 28 червня вдарила ракетою по багатоповерхівці у центрі Дніпра. Внаслідок удару частина цього будинку обвалилися.

Атакований будинок у Дніпрі цегляний, а не панельний. Нині на місці атаки тривають рятувальні роботи.

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У квартирах можуть бути заблокованими люди

Наразі відомо, що унаслідок ворожого обстрілу є одна загибла особа та 6 постраждалих, 3 з яких у важкому стані перебувають у лікарні. Серед потерпілих також 7-місячне немовля. Ще 2 мешканців багатоповерхівки не виходять на зв'язок.

У Дніпрі тривають рятувальні роботи у багатоповерхівці: дивіться відео

У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і в автівках навколо місця ракетної атаки,

– писали до цього у Дніпропетровській ОДА.

У мережі уже поділилися кадрами із місця трагедії. На них видно, як над будинком здіймається пил.

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