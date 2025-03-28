Винятково цивільні об’єкти, – в ОВА назвали цілі атаки по Дніпру
- Російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали виключно цивільні об'єкти, такі як житлові будинки, багатоповерхівка та ресторанний комплекс.
- В результаті атаки виникли пожежі в приватному секторі, знищено гаражі та станцію техобслуговування, загинули четверо людей, поранено щонайменше 19.
Російські війська вчергове завдали удару по Дніпру, спричинивши масштабні руйнування та загибель мирних мешканців. Як повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, атака була спрямована виключно на цивільні об'єкти.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заступника начальника Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського.
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Цивільна інфраструктура Дніпра під прицілом
За його словами, внаслідок удару постраждали житлові будинки, багатоповерхівка та ресторанний комплекс. Масштаб руйнувань значний: у деяких будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та зруйновані покрівлі.
Окрім цього, виникли пожежі в приватному секторі, охопивши майже десяток будівель. Вогонь також знищив гаражі та станцію техобслуговування.
Цілями атаки стали виключно цивільні об'єкти: ресторанний комплекс, житлові будинки та багатоповерхівка,
– наголосив Яндульський.
Це ще раз доводить, що Росія цілеспрямовано веде війну проти мирного населення, нехтуючи всіма нормами міжнародного права.
До слова, уночі 28 березня Росія атакувала Дніпро понад 20 дронами-камікадзе, внаслідок чого загинули четверо людей, поранено щонайменше 19.