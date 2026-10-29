Росія атакувала енергетику Дніпра: частина міста та прилеглих районів залишилася без світла
Російські війська увечері 29 жовтня знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок обстрілу знеструмлена частина споживачів міста та його прилеглих районів.
Про це повідомили у ДТЕК та Дніпровській міськраді.
Наслідки атаки та робота енергетиків
У компанії заявили, що внаслідок чергового обстрілу пошкоджено обладнання магістральних мереж. Через це без електропостачання залишилася частина мешканців правого та лівого берегів міста Дніпро, а також сусідніх населених пунктів.
Енергетики вже працюють, щоб повернути світло якомога швидше,
– наголосили в ДТЕК.
Місцева влада уточнила, що без світла станом на 22:00 залишився майже десяток мікрорайонів. Водночас лікарні та станції водовідведення там продовжують працювати від генераторів, а також мають усі необхідні запаси.
"Якщо ситуація не зміниться, на ранок буде максимально задубльовано електротранспорт автобусами", – додали у міськраді.