Росія масовано атакувала Дніпро дронами: спалахнули пожежі, є жертва й постраждалі

У ніч на 17 липня російські загарбники масовано атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожого удару загинула щонайменше одна людина, також є поранені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про атаку на Дніпро 17 липня?

Цієї ночі ворог знову спрямував на Дніпропетровську область ударні дрони. За інформацією ПвК, 22 з них оборонці неба знищили. Однак не минулося без влучань агресора.

В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома,

– розповів Сергій Лисак.

Також додав, що внаслідок російської атаки спалахнуло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства.

Наслідки атаки на Дніпро 17.07.2025 / Фото з телеграму Лисака

Посадовець розповів, що горіло й у Дніпровському районі. Було гучно в Солонянській і Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда й теплиця.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.