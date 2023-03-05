Росіяни ще місяць – півтора битимуться у "стіну", – полковник ЗСУ про перспективи контрнаступу
Росія кинула усі свої зусилля, щоб просуватись вперед та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте Росія не зможе це зробити, бо Україна протягом 8 років вибудовувала лінію оборони, яку неможливо пройти.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни витратили багато сил та засобів, щоб її пробити, але всі там же й згоріли.
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Росія не зможе досягти своїх цілей
Роман Світан зазначив, що не варто навіть допускати можливості виходу росіян на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Військовий експерт розповів, що протягом 8 років Україна будувала в цих областях лінію оборони, яку неможливо подолати.
Вона була спеціально зроблена для того, щоб її не можна було взяти. От просто неможливо, її неможливо пробити, бо за однією лінією – друга, потім ще одна, є система повернення. Саме таку лінію зараз будує Сергій Наєв по півночі країни вздовж кордону з Росією,
– сказав Світан.
Він розповів, що цю лінію оборони росіяни намагались пробити з набагато більшою кількістю сил та засобів, але їм не вдалось цього досягти.
Росія не зможе вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей: дивіться відео
"Те стадо, яке зараз є в районі Донбасу, цей третій набір в одну й ту ж частину просто не зможе її пробити. Там немає ніякого механізму, там все правильно розраховано та будовано", – зазначив військовий експерт.
Полковник ЗСУ вважає, що для того, щоб пробити цю лінію, Росії необхідно готуватись щонайменше 10 років, готувати нову техніку, навчати людей й тільки потім починати штурм.
"Вони рік б'ються в цю стіну, й вони може ще півтора місяця в неї поб'ються, а далі ми вже почнемо рухатись у зворотну сторону. За цей місяць – півтора, скільки у них ще залишилось, вони спалять залишки своїх військ, які у них ще залишились об цю лінію, – зазначив Роман Світан.
Ситуація на фронті: головне
- Росія посилила наступ на Бахмут й кидає багато сил, щоб його захопити. З міста виводять мотопіхоту, а знищувати росіян тепер будуть ССО в міських забудовах.
- Ворог також зосереджує зусилля для наступу на Куп'янському, Авдіївському, Лиманському та Шахтарському напрямках.
- За 3 березня 2023 українські захисники відбили понад 150 атак.