Росія вдарила по автівці комунальників на Донеччині: є загиблий та поранені
- 31 січня російський дрон вдарив по автомобілю комунальників поблизу Слов’янська, загинув один фахівець і двоє поранені.
- Начальник Донецької ОВА висловив співчуття родинам загиблого та поранених, підкресливши мужність комунальників, які працюють під загрозою.
Російські військові продовжують тероризувати Україну постійними обстрілами. 31 січня поблизу Слов’янська російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об'єкті.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Які наслідки атаки на Донеччину?
На жаль, внаслідок російської атаки загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє – поранені.
Наслідки атаки на Донеччину / Фото Суспільне Донбас
Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата – це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність,
– написав Філашкін.
Він додав, що навіть під постійною загрозою комунальники залишаються на своїх робочих місцях, щоб у наших містах і селах було життя, – і це не просто слова, а сумна і тяжка воєнна реальність. Начальник Донецької ОВА запевнив, що українці ніколи не пробачать ворогу цих злочинів.
Російські атаки на Україну: останні новини
Російські війська посилили атаки дронами на логістичні шляхи на ділянці Богуслав – Петропавлівка, використовуючи Starlink-зв’язок. За добу було зафіксовано десятки ударів, зокрема влучання у цивільний автобус. Міністерство оборони України взяло ситуацію під контроль.
Лише цієї ночі Росія атакувала Україну 85 ударними дронами, з яких 55 були "Шахеди". ППО знищила 64 ворожі БпЛА, але 20 влучили на 13 локаціях.