На Харківщині російський дрон скинув снаряд на авто ДСНС: відео наслідків атаки
Джерело:ДСНС
У Харківській області працівники ДСНС потрапили під атаку російського дрона. Рятувальники показали відео з наслідками терору окупантів.
Зазначається, що ворожий дрон скинув прямо на авто боєприпас. На щастя, обійшлося без жертв.
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Атака на рятувальників
Як розповіли в ДСНС, 8 березня надзвичайники міста Вовчанськ, що у Харківській області поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. У цей момент росіяни з безпілотника скинули прямо на спецавто боєприпас.
Особовий склад не постраждав, однак пошкодження отримала пожежна автоцистерна.
Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей,
– написали в ДСНС.
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Це не перша подібна атака
- Уночі 7 березня окупанти атакували Харківську область безпілотниками – і знову під ударом опинилися надзвичайники. Окупанти спрямували БпЛА на навчальний полігон ДСНС України.
- Так, в результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів системи ДСНС. Йдеться про полігон Національного університету цивільного захисту України, який розташований у Чугуївському районі.
- Зазначається, що на будівлі спалахнув дах. Рятувальники ліквідували загоряння. Обійшлося без постраждалих.