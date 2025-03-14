Рятувальникам довелось бігти в укриття: деталі подвійного удару росіян по лікарні у Золочеві

Росія вдарила безпілотниками по лікарні у селищі Золочів на Харківщині. Після чого на місце прибули працівники ДСНС. Згодом ворог завдав повторного удару.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила 24 Каналу, що росіяни близько опівночі влучили дроном в дах лікарні, як наслідок – розпочалась масштабна пожежа. Пацієнтів медзакладу вже перевели до інших лікарень.

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Люди, які були в лікарні, вчасно пройшли в укриття

Місцева влада повідомила, що була пошкоджена будівля, вона значно постраждала, зокрема хірургічне і терапевтичне відділення, первинна ланка надання медичної допомоги, відділення швидкої екстреної допомоги. Працівниця останнього, 33-річна жінка, постраждала. В неї медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Кількість жертв, зі слів Черненко, могла бути більшою. Орієнтовно 10 людей (пацієнти та співробітники лікарні) перебували в медустанові. Хтось з них ночував в укритті, хтось спустився туди після сигналу повітряної тривоги.

Рятувальникам довелося бігти в укриття, бо був завданий подвійний удар. Перший – опівночі, другий – через 40 хвилин. Росія запустила по лікарні ще 2 БпЛА,

– розповіла Черненко.

Наслідки атаки по Харкову

Ворог запустив безпілотники й по місту Харків, постраждало 3 райони. В Немишлянському обійшлося без серйозних руйнувань, бо влучання було на відкритій території.

В Основ'янському районі було 2 удари, спочатку по приватному сектору, потім по транспортному підприємству (складському приміщенню). Десятки будинків пошкоджені (вікна, паркани, дахи). Виникли проблеми з електрикою, в цьому районі будуть перебої зі світлом, бо тривають ремонтні роботи. Енергетики планують завершити їх до вечора 14 березня. Було влучання і в Новобаварському районі, там воно прийшлося в дерево.

Згідно з попередньою інформацією медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок одного з вибухів у Харкові постраждало 7 людей, серед яких є діти.

"Найбільша кількість травмованих в Основ'янському районі, тут влучання біля приватної житлової забудови. Внаслідок чого було пошкоджено фасад та скління декількох будинків. Тут 7 осіб отримало гостру реакцію на стрес, серед них 4 дитини, наймолодшому хлопчику 11 місяців, а найстаршій дівчинці 8 років. Також гостра реакція на стрес у двох жінок та одного чоловіка", – повідомив Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківщини.

В ДСНС розповіли, що від вибуху в селищі Золочів зайнявся дах будівлі, полум'я охопило 1500 квадратних метрів. Протягом 6 годин пожежу вдалося ліквідувати.