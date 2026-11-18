Росіяни запускають на Україну нові й нові партії ударних безпілотників. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти пише про рух ворожих дронів.

Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті