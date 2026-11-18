Ворог знову запустив дрони: які міста під прицілом ворога
Росіяни запускають на Україну нові й нові партії ударних безпілотників. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти пише про рух ворожих дронів.
Що відомо про атаку?
Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
КАБи на Донеччину. Реактивні БпЛА на південь Одещини з моря. Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі. КАБи на Донеччину та Запоріжжя. Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю. Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс – Нові Санжари. Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Зачепилівку.
КАБи на Донеччину.
Реактивні БпЛА на південь Одещини з моря.
Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі.
КАБи на Донеччину та Запоріжжя.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю.
Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс – Нові Санжари.
Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Зачепилівку.