Був відволікаючий маневр, – в ОК "Південь" розповіли про нічну атаку "Шахедами"
Під час атаки у ніч проти 19 серпня ворог використав відволікаючий маневр, аби заплутати українську Протиповітряну оборону. Росія вивела у Чорне море ракетоносій, але атакувала "Шахедами" з Півночі.
Росія випустила дрони з Курського напрямку
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Ворог напружив ситуацію напередодні на Півдні, вивівши ракетоносій споряджений 8 "Калібрами" на чергування в море. Очевидно, це був відволікаючий маневр. Тому що атака відбулась пізніше на Північному напрямку – ворог запустив "Шахеди" з Курського напрямку,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Ворог атакував Хмельниччину
Вночі російські загарбники атакували територію України ударними безпілотниками, які були запущені з Курської області.
Вибухи лунали на Хмельниччині близько 03.40. Їх підтвердив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
У Запорізькій області теж лунали вибухи вночі. Наразі про наслідки атаки не повідомляли.
Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про ймовірність завдання російськими окупантами ударів по областях на сході країни за допомогою балістичних ракет.