Росія запустила нові групи БпЛА: у Києві оголошено повітряну тривогу
У понеділок, 23 листопада, росіяни запустили нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у частині областей оголосили повітряну тривогу.
Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.
Куди рухаються цілі зараз?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Запорізька область: ударні БпЛА на/повз Вільнянськ західним курсом. Кіровоградщина: реактивний БпЛА повз н.п.Нова Прага курсом на південь Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч курсом на захід Реактивний БпЛА на Полтавщині, в напрямку н.п.Градизьк. Росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Обійшлося без постраждалих Кіровоградщина: Реактивний БпЛА повз Компаніївку курсом на Кропивницький. Київщина: Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід. Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
Запорізька область: ударні БпЛА на/повз Вільнянськ західним курсом.
Кіровоградщина: реактивний БпЛА повз н.п.Нова Прага курсом на південь
Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч курсом на захід
Реактивний БпЛА на Полтавщині, в напрямку н.п.Градизьк.
Росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі. Обійшлося без постраждалих
Кіровоградщина: Реактивний БпЛА повз Компаніївку курсом на Кропивницький.
Київщина: Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.