Вночі ворог атакував Одещину ракетами та "Шахедми": є жертва та значні пошкодження

Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами типу "Шахед". Зокрема, під ударом опинилась Одеська область.

Росія ще вночі проти 26 вересня запустила проти України "Шахеди". Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками.

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Є загибла та руйнування

У Одеській ОВА розповіли, що Сили ППО працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена.

Водночас, на жаль, внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.

Крім цього, також пошкоджені будівлі та автівки. Внаслідок удару сталось займання сухої трави, але пожежники оперативно ліквідували його.

Росіяни під ранок атакували знову

Зранку 26 вересня ворог атакував Одеську область дронами. На щастя, загиблих та постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.

Правоохоронці працюють на місці подій та фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.