Удар "Шахедів" по Житомиру: атака пошкодила понад 2 десятки будинків

Російські окупанти вкотре атакували мирні українські міста. Зокрема, пошкоджень зазнали понад 20 будинків у Житомирі.

У міськраді нагадали, що робити у разі пошкодження майна внаслідок ворожих атак. Зокрема, у пригоді стане Дія.

До теми 54 дрони та вибухи в Києві і Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"

"Шахеди" пошкодили будинки у Житомирі

У Житомирській міськраді повідомили, що після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. Зокрема, у сходинкових прольотах повилітало скло.

Відповідно до Закону України №2923-IX "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України":

Якщо пошкоджено вікна чи двері у приватній оселі, слід зареєструватися у Дії за програмою "єВідновлення". Після цього варто чекати засідання комісії та виділення коштів.

Якщо пошкоджені місця загального користування, є два варіанти: У Дії реєструється будь-який співвласник багатоквартирного будинку для отримання відшкодування пошкодженого об'єкта спільної власності. Замовляється експертна оцінка пошкоджень від юридичної особи – ОСББ або управляючої компанії. Після цього варто звернутися до ЦНАПу для фінансування виконання робіт.



Станом на 17:00 28 травня є пошкодження за адресами:

Космонавтів, 56;

Тутковського, 15;

Чуднівська, 100;

Площа Польова, 15, 13;

Кибальчича, 6;

Вітрука, 33, 57, 42/7, 47;

Перемоги, 4;

Вокзальна, 20, 22, 24;

Бердичівська, 30, 41, 85, 87;

Льва Толстого, 30;

Селецька, 21;

Корольова, 50;

Кондратюка, 7;

Ріхтера, 46.

Якщо вашого будинку немає у переліку, варто звернутися до управителів або голів ОСББ. Номер телефону для отримання консультацій: 41-39-19

Масована атака "Шахедами" 28 травня: коротко

Вночі 28 травня в низці областей оголосили повітряну тривогу. Спочатку сирени пролунали на Півдні України, а згодом – поширилися на інші регіони. Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків.

Уранці Повітряні Сили повідомили, що вночі окупанти випустили рекордну кількість дронів – 54 "Шахеди". Українські захисники знищили 52 ворожі БпЛА. Ворог атакував з північного напрямку – Брянська область, а також з південного – Краснодарський край.

Під час атаки загарбники націлилися на військові об'єкти та критичну інфраструктуру в центральних областях України, зокрема на Київщині. Тож більшість ударних дронів знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

На жаль, внаслідок атак були постраждалі. Зокрема, в Києві зафіксували пожежу у Печерському районі – займання виникло на даху будинку після падіння уламка. Ще одну пожежу зафіксували у тому ж районі на даху багатоповерхівки.

Загалом на Київщині постраждали 3 людини. На жаль, є загиблий – 41-річний чоловік.

Заклади освіти та заклади охорони здоров'я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, відзавтра вчитимуться дистанційно.