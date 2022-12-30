Росіяни вночі атакували Київ 5 дронами: ще 10 БпЛА знищили на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 30 грудня окупанти випустили з десяток безпілотників, щоб ними атакувати критичну інфраструктуру.

На щастя, сили ППО спрацювали на відмінно. Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжя. Також збити безпілотники вдалося й у небі над Київщиною.

Читайте також Наступний ракетний удар може бути потужніший, ніж 29 грудня, – Повітряні сили

Ударних дронів стає все менше

Як зазначити у Повітряному командуванні "Схід", за ніч авіація та зенітні ракетні підрозділи знищили ворожі безпілотники. Вдалося це зробити спільно з ППО Сухопутних військ. Загалом у ворога стало на 9 дронів типу "Шахід" і 1 "Мерлін" менше.

Вночі дійсно, десь о 22:00, близько до 23:00 вилетіла група цих іранських, так би мовити, "штучок". Фактично все з того, що летіло, не долетіло завдяки ППО та Силам оборони Запорізького краю і Дніпропетровщини,

– зауважив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Не минулося також і без атаки по Київщині. Як зазначив глава ОВА Олексій Кулеба, окупанти намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, минулося без влучань. Саму ж атаку дронами вдалося відбити силам ППО. Він не уточнив, скільки безпілотників знищили. Лиш зазначив, що на місцях збиття уже працюють екстрені служби.

У Києві таки зафіксували влучання

Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, цієї ночі столиці вдалося витримати чергову атаку іранськими дронами "Шахід". За наявною інформацією, у небі над Києвом зафіксували 5 дронів. Силам ППО вдалося завдати вогневого ураження по цілях ворога.

Відомо, що один з "Шахідів" влучив в адміністративну будівлю, що у Голосіївському районі міста. Вона зазнала часткового руйнування. Також відомо, що пошкоджень зазнали вікна у житловому будинку, розташованому поблизу.

Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються,

– наголосив Попко.

Росіян уже встиг висміяти глава ОП Андрій Єрмак. Він у своєму телеграмі обійшовся без емодзі-ребусів. Водночас лаконічно написав: "Ну що, літуни на балалайках? Невдахи".

Напередодні дрони атакували Дніпропетровщину

Зауважимо, що у ніч на 29 грудня російські військові атакували Дніпропетровську область дронами. За інформацією глави ОВА Валентина Резніченка, випустили 5 "Шахідів".

А вже зранку того ж дня окупанти завдали черговий масований ракетний удар. Ворог випустив 69 крилатих ракет, з яких 54 вдалося збити нашим силам ППО.