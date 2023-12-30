Нічна атака дронами на Півдні: у ЗСУ розповіли, де були влучання

Російська армія не припиняє атакувати прифронтові території на Півдні України. У ніч проти 30 грудня ворог вкотре атакував Херсонщину дронами та завдав артилерійських обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона також розповіла про наслідки ворожої атаки, передає 24 Канал.

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Ворог продовжує терор

Як повідомила Гуменюк, у ніч проти 30 грудня ворог знову застосував ударні безпілотники. Цього разу атака була сконцентрована більше на прифронтовій території – на Херсонщині. На жаль, уникнути влучань не вдалося.

Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражуючими снарядами. Але влучання відбулися переважно по тих населених пунктах, де майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила,

– розповіла Гуменюк про наслідки нічної атаки.

Окупанти також били по Херсонщині з артилерії. За словами Гуменюк, ворог почав обстріл близько о 04:30. Наразі наслідки цих ударів уточнюються. Орім того, українські захисники збили ударні безпілотники "Шахед" на Півдні – один на Миколаївщині, ще два – на Херсонщині.

Загалом, атака на Півдні України тривала майже 4 години. Гуменюк пояснила, що тривалість такої атаки пояснюється тим, що ворог намагається обійти системи захисту та системи ППО на Півдні.

Випалені автівки та зруйнована будівля

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки нічної атаки у місті. Як він повідомив, "Шахеди" влучили в адміністративну будівлю, яка вщент зруйнована.

Вибуховою хвилею також пошкодило будинки навколо – там вибило вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки атаки "Шахедів" у Херсоні: дивіться відео

Росіяни уночі атакували Україну "Шахедами"

У ніч проти 30 грудня росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Як повідомили у Генштабі ЗСУ, усього було зафіксовано пуски 10 дронів-камікадзе. Частину вдалося збити системами та засобами ППО.

Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено,

– зазначили в Генштабі ЗСУ