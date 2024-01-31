На Півдні вночі знищили 7 "Шахедів": є влучання

Вночі ворог знову тероризував дронами південні області. Захисники неба збили там аж 7 "Шахедів".

Сил оборони півдня України повідомили, що на Півдні України працювала ППО. В зоні відповідальності підрозділи ППО збили 7 "Шахедів": 5 на Миколаївщині й 2 на Кіровоградщині.

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Наслідки атаки на Південь

Повідомляється, що внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазина. На місці почалась пожежа – рятувальники її вже ліквідували.

Наслідки атаки у Миколаївській області: фото МВС

Поранений чоловік у важкому стані

На жаль, цивільний охоронець торговельного павільйону зазнав поранення. Його госпіталізували до реанімації. У Миколаївській ОВА повідомили, що наразі чоловік у важкому стані. Йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Що відомо про нічну атаку