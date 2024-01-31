На Півдні вночі знищили 7 "Шахедів": є влучання
Джерело:Сили оборони Півдня
Вночі ворог знову тероризував дронами південні області. Захисники неба збили там аж 7 "Шахедів".
Сил оборони півдня України повідомили, що на Півдні України працювала ППО. В зоні відповідальності підрозділи ППО збили 7 "Шахедів": 5 на Миколаївщині й 2 на Кіровоградщині.
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Наслідки атаки на Південь
Повідомляється, що внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазина. На місці почалась пожежа – рятувальники її вже ліквідували.
Наслідки атаки у Миколаївській області: фото МВС
Поранений чоловік у важкому стані
На жаль, цивільний охоронець торговельного павільйону зазнав поранення. Його госпіталізували до реанімації. У Миколаївській ОВА повідомили, що наразі чоловік у важкому стані. Йому надають всю необхідну медичну допомогу.
Що відомо про нічну атаку
- У ніч проти 31 січня російські військові запустили по Україні 20 "Шахедів". Їх запускали з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, а також Чауди.
- Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищили 14 ударних дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
- Відомо, що 6 дронів були націлені на Харківську область. На Салтівці є влучання у приватний житловий будинок. А у Слобідському районі зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки. Також постраждав приватний будинок і загорілася господарча одноповерхова будівля супермаркету.
- Наразі відомо про 3 постраждалих. За даними поліції, 85-річний чоловік зазнав осколкових поранень. Крім того, 44-річний чоловік отримав контузію, а чоловік 1965 року народження звернувся по допомогу до медиків через гостру реакцію на стрес.
- Крім цього, ворог бив трьома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з півострова Крим та Воронезької області.