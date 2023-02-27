Нічні удари Росії по Хмельницькому: в якому стані постраждалі

Вночі 27 лютого російські військові атакували Хмельницький іранськими дронами-камікадзе. На жаль, загинув рятувальник. Ще четверо людей отримали поранення.

Усіх постраждалих внаслідок атаки "Шахідів" доставили в лікарню. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА.

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Троє поранених у важкому стані

Одну дівчину вже відпустили на амбулаторне лікування. Втім, ще троє поранених перебувають під наглядом медиків.

У трьох важкий стан, але їх життю уже нічого не загрожує,

– зазначив Сергій Гамалій.

Зауважимо, що внаслідок російської атаки загинув рятувальник. Владислав Дворак – командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький. Йому був лише 21 рік.

Також окупанти пошкодили низку будівель, зокрема, цивільні будинки. Рятувальники продовжують гасити пожежі. Зазначимо, що про вибухи у Хмельницькому повідомляли близько 02:20 години.

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