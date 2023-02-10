Окупанти продовжують цілити по критичній інфраструктурі – є влучання: скільки "Шахідів" збили

Росіяни продовжують тероризувати південні регіони ті цілити по критичній інфраструктурі. Зокрема ввечері вороги атакували Південь дронами-камікадзе.

Більшість дронів збили сили ППО, але, на жаль, є 1 влучання. Про це в ефірі новинного телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Скільки дронів вдалося збити

2 дрони збили над морем в Одеській області;

3 над Миколаївською областю

1 на Криворізькому напрямку.

Проте, на жаль, ще один дрон "прошмигнув" на Криворіжжі. Росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, який вже був уражений ними раніше.

За попередніми даними, постраждалих нема.

Росіяни атакували дронами Україну

Ввечері 10 лютого, після масованого ракетного обстрілу України, окупанти випустили дронів-камікадзе. Окрім Одеської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей, вони залетіли на територію Київської області. У столиці повідомили про роботу ППО.

Крім цього, вибухи пролунали у Херсоні та у Харківській області.



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