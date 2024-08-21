Росіяни спрямували в бік Києва до десятка дронів: ударні БпЛА знищили на підступах до столиці

Росія продовжує запускати проти України ударні дрони-камікадзе. Зокрема, цього разу під ударом опинився Київ

У Києві оголосили вже четверту тривогу від початку доби. Остання була повʼязана із загрозою балістичного озброєння, проте раніше її оголошували через "Шахеди".

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Без жертв

Від вечора 20 серпня і всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА ворога. Зокрема, й Київ.

За попередньою інформацією в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів.

Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва,

– мовиться в повідомленні.

У місті обійшлось без жертв та руйнувань.

Наслідки атаки

Станом на 11:00 відомо, що внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження одного приватного будинку. Крім цього, є також обриви ліній електромереж.

У Київській ОВА розповіли, що в одному з районів виникла пожежа трав'яного настилу. Загоряння вже ліквідовано.

Значна частина уламків ворожих цілей впала поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.